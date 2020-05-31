حركة الموانئ المصرية اليوم الأحد

شهدت الموانئ المصرية حركة عالية خلال تعاملات اليوم الأحد، مما يدل على نشاط حركة الاستيراد والتصدير من أجل دعم الاقتصاد القومي ونستعرض فيما يلى بيان حركة الموانئ:

وأشار البيان إلى أنه يتم التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.

وأشار البيان إلى أنه يتم التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن، كما يتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن، كما يتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم الأحد بلغت 20 سفينة.

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم الأحد بلغت 20 سفينة.

ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادرته سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة.





وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، اليوم الأحد، أنه غادر قطاران بحمولة إجمالية 2625 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، في حين غادر 1153 شاحنة منها 356 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 14 ألفا و746 طنا من البضائع العامة.





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 12 ألفا و500 طن يوريا و13 ألفا و500 طن علف بنجر و3500 طن فوسفات و4500 طن كسب صويا و5 آلاف طن ميثانول.





وأوضح البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 10 آلاف و15 طن حديد و9400 طن خرده و3800 طن ذرة و6226 طن سكر و7662 طن أبلاكاش و11 ألفا و800 طن فول صويا و3168 رأس ماشية بإجمالي وزن 817 طنا.



