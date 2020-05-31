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حركة الموانئ المصرية اليوم الأحد

الأحد 31/مايو/2020 - 08:27 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

شهدت الموانئ المصرية حركة عالية خلال تعاملات اليوم الأحد، مما يدل على نشاط حركة الاستيراد والتصدير من أجل دعم الاقتصاد القومي ونستعرض فيما يلى بيان حركة الموانئ:

موانئ بورسعيد
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم الأحد بلغت 20 سفينة.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن، كما يتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.

وأشار البيان إلى أنه يتم التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.

ميناء دمياط
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادرته سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، اليوم الأحد، أنه غادر قطاران بحمولة إجمالية 2625 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، في حين غادر 1153 شاحنة منها 356 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 14 ألفا و746 طنا من البضائع العامة.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 12 ألفا و500 طن يوريا و13 ألفا و500 طن علف بنجر و3500 طن فوسفات و4500 طن كسب صويا و5 آلاف طن ميثانول.

وأوضح البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 10 آلاف و15 طن حديد و9400 طن خرده و3800 طن ذرة و6226 طن سكر و7662 طن أبلاكاش و11 ألفا و800 طن فول صويا و3168 رأس ماشية بإجمالي وزن 817 طنا.

وأشار إلى إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 122 حاوية مكافئة تشمل فواكة (عنب وبرتقال وفراولة وخوخ) وخضروات (بطاطس وبطاطا وبروكلى وخضار مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وثوم وبردقوش وبرسيم) يتم تصديرها إلى إنجلترا وهولندا.. بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 263 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 905 حاويات مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 51 ألفا و676 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 119 ألفا و3 أطنان.


ميناء الإسكندرية
اكد رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندريه أن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل مع الإلتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، اليوم الأحد، حيث تواجد بالميناء 56 سفينة ، وبلغ عدد السفن العاملة علي الأرصفة 23 سفينة جاري تفريغهم، منهم 4 سفن حاويات، وعدد 1 سفينة بترول، وعدد 10 سفن بضائع عامة، وعدد 3 سفن صب جاف، كما تواجد بالمخطاف الداخلي عدد 5 سفن علي متنها صويا، وقمح، وخشب، وتواجد بالمخطاف الخارجي 40 سفينة، وقد تم دخول وخروج 5523 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف الغندور أن إدارة حركة البضائع سجلت معدلات أعلي في حركة الشحن والتفريغ حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 90 ألف طن ، ويجري شحن 5501 طن بضائع صادرة، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 687 حاوية، بينما الواردة 1080 حاوية هذا وقد تم التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والبضائع بيسر وأمان.

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