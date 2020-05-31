دبي تتخطى نسبة الإنتاج الموضوعة في استراتيجيتها للطاقة النظيفة

أعلن سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ارتفاع نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة إلى نحو 9 % لتتخطى بذلك النسبة الموضوعة في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 والتي تهدف إلى إنتاج 7 % من الطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2020 و 75 % بحلول عام 2050.





وقال إن القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة تبلغ حالياً 11,700 ميجاوات من الكهرباء منها 1,013 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن إجمالي قدرة المشروعات قيد التنفيذ في المجمع تصل إلى 1,850 ميجاوات بتقنيتي الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة؛ مع مراحل أخرى مستقبلية للوصول إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.





وأضاف : "في هيئة كهرباء ومياه دبي نستلهم استراتيجياتنا وخطط عملنا من الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في التحول إلى اقتصاد أخضر مستدام وأن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050".





وأشار إلى التوقيع مؤخرا على اتفاقية شراء الطاقة للمرحلة الخامسة من المجمع بقدرة 900 ميجاوات مع الائتلاف الذي تقوده شركة "أكوا باور" السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار باستثمارات تزيد عن 2 مليار درهم إذ حقق المشروع إنجازاً جديداً بحصوله على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6953 سنت لكل كيلووات ساعة بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل.





جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 13 ميجاوات باستخدام الألواح الكهروضوئية، تم تشغيلها عام 2013 وتسهم في تخفيض أكثر من 15 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنويا.