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فرنسا تعلن تراجع إصابات فيروس كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 07:51 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا واصل تراجعه حيث يوجد حاليا 14322 مريضا بالمستشفيات نزولا من 14380 في اليوم السابق.

وقالت مديرية الصحة في بيان إن عدد مرضى كوفيد-19 في وحدات العناية الفائقة انخفض من 1361 إلى 1319.

وارتفعت وفيات المستشفيات جراء الفيروس 31 حالة لتصل إلى 18475 مسجلة زيادة تقل عن 100 حالة يوميا لليوم الحادي عشر على التوالي.

وقالت المديرية إن "أرقام وفيات دور الرعاية سيتم تحديثها الثلاثاء المقبل".

وأظهرت آخر بيانات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح أكثر من 360 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين 5.8 مليون في مختلف أنحاء العالم.

وأضافت الجامعة الأمريكية، أن عدد حالات الوفاة بسبب كورونا بلغ حتى صباح اليوم الجمعة، 360 ألفا و332 شخصا، حيث تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 4644 حالة وفاة في مختلف أنحاء العالم.

وبلغ عدد المصابين 5 ملايين 813 ألفا و919 مصابا، وبحسب الأرقام تم تسجيل 118 ألفا و919 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف أنحاء العالم.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد للوفيات بلغ حتى الآن نحو 102 ألف، فيما تجاوز عدد المصابين فيها 518 ألف مصاب.

وسجلت بريطانيا ثاني أكبر حصيلة وفيات حتى الآن بلغت نحو 38 ألف حالة وفاة، تليها إيطاليا بحصيلة تجاوزت أكثر 33 ألف حالة وفاة، وفي المرتبة الرابعة فرنسا بـحصيلة بلغت 28665 وفاة، تليها إسبانيا بـحصيلة بلغت 27119 وفاة.

وفي البرازيل تم تسجيل ارتفاعا حادا في عدد الوفيات وكذلك عدد المصابين، في الأيام الأخيرة، حيث توفي حتى الآن 26754 شخصا، وحلت الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المصابين بحصيلة تجاوزت 438 ألف مصاب.

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