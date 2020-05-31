Advertisements

فايلر يتخذ قرار مفاجئ بشأن مستقبل أجايي

الأحد 31/مايو/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

حسم النادي الأهلي موقفه النهائي من رحيل النيجيري جونيور أجايي نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة التي تشير إلى احتمالية رحيل أجاي عن صفوف الأهلي في نهاية الموسم الجاري.

ووصلت العديد من العروض الخليجية في الفترة الماضية لضم جونيور أجاي من الأهلي في الصيف القادم.

ولكن أكد النادي الأهلي على رفضه التام لفكرة رحيل أجاي عن صفوف القلعة الحمراء في الصيف القادم نظرا لحاجة الفريق الشديدة له في الموسم القادم.

كما رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء فكرة رحيل جونيور أجاي عن الفريق في الصيف مؤكدا أنه مقتنع تماما بمستوى اللاعب وانه يمكنه تدعيم خط الهجوم في الأهلي.

أخبار تهمك

جامعة الفيوم تنعي ثالث موظفيها المتوفي بمستشفى العزل

منذ حوالي 9 ساعات

تركي آل الشيخ يوضح حقيقة شراءه نادي مصري جديد

منذ ساعة

إصابة جديدة بفيروس كورونا في مجلس النواب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| "الصحة": تسجيل 1536 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ ربع ساعة

صالح جمعة لـ"الفجر الرياضي": فايلر أبلغني بروشتة العودة للفريق.. ولن ألعب في مصر إلا للأهلي

منذ أقل من ساعتين

رد رسمي.. الزمالك يهدد كهربا من جديد

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أسامة كمال: إثيوبيا تمارس البلطجة على مصر فيما يتعلق بسد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

مصر بلد قانون.. رسالة جديدة قوية من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

منذ يوم

"الصحة" تصدر بيانا جديدا بعد قليل حول آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. أزارو يستقر على وجهته القادمة

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل| بعد ترويعه بـ"كلب مفترس".. قرار عاجل في واقعة طفل ذوي الاحتياجات الخاصة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من التوقيع مع مهاجم إفريقي مفاجأة

منذ أقل من ساعتين

متحدث الوزراء يكشف سبب تعديل ساعات الحظر

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. إصابة نائب ومستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:07 م

عاجل| "الصحة": تسجيل 1536 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

03:19 م

مصر بلد قانون.. رسالة جديدة قوية من تركي آل الشيخ

04:49 م

"الصحة" تصدر بيانا جديدا بعد قليل حول آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا

07:53 م

أسامة كمال: إثيوبيا تمارس البلطجة على مصر فيما يتعلق بسد النهضة

04:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين