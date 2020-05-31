فايلر يتخذ قرار مفاجئ بشأن مستقبل أجايي

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فايلر يتخذ قرار مفاجئ بشأن مستقبل أجايي
الأحد 31/مايو/2020 - 07:59 م
حسام مجدي
حسم النادي الأهلي موقفه النهائي من رحيل النيجيري جونيور أجايي نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وانتشرت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة التي تشير إلى احتمالية رحيل أجاي عن صفوف الأهلي في نهاية الموسم الجاري.
ووصلت العديد من العروض الخليجية في الفترة الماضية لضم جونيور أجاي من الأهلي في الصيف القادم.
ولكن أكد النادي الأهلي على رفضه التام لفكرة رحيل أجاي عن صفوف القلعة الحمراء في الصيف القادم نظرا لحاجة الفريق الشديدة له في الموسم القادم.
كما رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء فكرة رحيل جونيور أجاي عن الفريق في الصيف مؤكدا أنه مقتنع تماما بمستوى اللاعب وانه يمكنه تدعيم خط الهجوم في الأهلي.