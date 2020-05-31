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صفقة الأهلي مهددة بالضياع.. لانس يقترب من ضم موليكا

الأحد 31/مايو/2020 - 07:53 م
موليكا
موليكا
محمد الصو
دخل نادي لانس الفرنسي، في مفاوضات جادة مع أحد أهداف النادي الأهلي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى الفريق الفرنسي، للتوقيع مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي، لتدعيم خط هجومه مع بداية الموسم الجديد.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة بين النادي الفرنسي ومازيمبي الكونغولي للحصول على خدمات هدافه في صفقة تقترب من 3 ملايين يورو.

وكان موليكا، قريبًا من الانضمام إلي النادي الأهلي ولكن تمسك ناديه الكونغولي بالحصول علي ثلاثة ملايين يورو بجانب رغبة اللاعب في خوض تجربة احترافية اوروبية أوقفت المفاوضات


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كشفت مصادر، عن تفاصيل العرض الذي تلقاه التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من العين الإماراتي خلال الساعات الماضية.

وأكدت المصادر، أن اللاعب تلقى العرض عن طريق وكيله بواقع الحصول على مبلغ 3 مليون دولار سنويا حال موافقته الانتقال إلى العين الإماراتي.

وكان معلول قد تلقى عدة عروض خليجية في وقت سابق للرحيل إلا أن اللاعب تمسك بالاستمرار في صفوف الأهلي، خلال الموسم الجديد.

كان النادي الأهلي، قام بتعديل عقد علي معلول، ورفع راتبه السنوي إلى مليون دولار سنويًا، للحفاظ عليه من العروض الخارجية.

ورفض النادي الأهلي، فكرة رحيل اللاعب مهما كانت الإغراءات المادية، لاعتماد السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على خدماته بصورة أساسية.

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