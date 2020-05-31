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وزير التعليم العالي: ليس هناك داعي للرهان على المنظومة الصحية

الأحد 31/مايو/2020 - 07:52 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور عادل عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا لا تقلق طالما أنها في قدرة المنظومة الصحية لاستيعابها.

وأعلن "عبد الغفار"، خلال مؤتمر صحفي، عن دخول 23 جامعة في الخدمة الصحية خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن حجم الإشغال داخل مستشفيات وزارة الصحة لم يصل إلى مرحلة عدم الاستيعاب.

وأكد أن مسئولية فيروس كورونا ليست على الحكومة فقط وإنما مسئولية شعب وحكومة، متابعًا: "لا يوجد داعي للرهان على المنظومة الصحية؛ لأنه يمكن لأي منظومة صحية أن تنهار إذا لم يكن هناك تعاون بين الحكومة والشعب".


وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي عدد المصابين في مصر 23449 و913 حالة وفاة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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