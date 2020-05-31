بدون الإجراءات الوقائية.. محمد رمضان يحتفل بزفاف شقيقته

Advertisements

أحتفل الفنان محمد رمضان، بحفل زفاف شقيقته على رجل خارج الوسط الفني وذلك في حفل زفاف اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين وعدم حضور نجوم الفن في ظل انتشار فيروس كورونا.



وجاء حفل زفاف شقيقة محمد رمضان، داخل فيلا بطريق الصحراوي ورغم فيروس كورونا المنتشر لما يتخذ اجراءات وقائية في الحفل الزفاف او ارتداء كمامات.



شارك محمد رمضان، في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "البرنس" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان أحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد وريم سامي ومحمد علاء ودنيا عبد العزيز، والمسلسل من إخراج محمد سامي.