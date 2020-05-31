محافظ البحيرة يتفقد وحدة تحليل فيروس كورونا الجديدة بمستشفى دمنهور (صور)

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تفقد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة وحدة PCR الخاص بتحليل فيروس كورونا عقب استلامه بمستشفى دمنهور التعليمي تبرع من أحد رجال الأعمال، ليصبح الإجمالي 5 أجهزة PCR بمستشفيات المحافظة.



وأشاد محافظ البحيرة، بجهود رجال الأعمال الشرفاء والمستثمرين والذي أظهر الجانب والحس الوطني لدي الجميع في دعم منظومة الصحة وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات وتلبية احتياجات المحافظة من نواقص الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.



وأكد محافظ البحيرة، أنه جاري التنسيق مع رجال الأعمال لتوفير أجهزة تنفس صناعي، حيث تم منذ أيام من خلال "المشاركة المجتمعية" توفير جهاز تنفس صناعي بمستشفي الرحمانية وجارى خلال الفترة القادمة زيادة تلك الأجهزة، مؤكدا علي التنسيق مع كافة أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.



جدير بالذكر أن وحدة الــ PCR قادرة على إجراء ٢٠٠ تحليل يوميًا وبذلك تصبح المحافظة لديها القدرة على إجراء ألف تحليل يوميًا لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.



وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف