مستشار الرئيس للصحة: زيادة الإصابات بفيروس كورونا "متوقعة" (فيديو)





وأشار إلى أنه حدث نوع من الازدحام الشديد في مستشفيات الحميات والصدر، لافتًا إلى أنه تم زيادة عدد المستشفيات والمؤسسات والمراكز التي تستقبل حالات الإصابة بفيروس كورونا، متابعًا: "هناك عدد كبير من الأماكن التي تستوعب الحالات التي تعاني من فيروس كورونا".



وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.



وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

قال الدكتور محمود عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحة، إنهم جهزوا من قبل الإمكانيات والطاقات البشرية والمؤسسات العلاجة والوسائل التشخيصية للتعامل مع كل مرحلة من مراحل فيروس كورونا.وأضاف "عوض"، خلال مؤتمر صحفي، أنهم يتخذون خطوات تتوافق مع كل مرحلة، لافتًا إلى أن هناك زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدًا أنها زيادة متوقعة، وأن عدد الحالات زاد خاصة في الأسبوع الأخير من رمضان وأسبوع العيد.