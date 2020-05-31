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2.897 تريليون درهم أصول البنوك في إمارتي أبوظبي و دبي خلال أبريل

الأحد 31/مايو/2020 - 07:42 م
بوابة الفجر
بلغ إجمالي أصول البنوك العاملة في إمارتي أبوظبي ودبي نحو 2.897 تريليون درهم تقريبا مع نهاية شهر أبريل 2020 مستحوذة بذلك على 92% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في دولة الإمارات والتي وصلت إلى 3.156 تريليون درهم تقريبا.. وسُجلت بقية الأصول لصالح البنوك في الإمارات الأخرى.

و توزعت الأصول بواقع 1.489.2 تريليون درهم للبنوك في إمارة دبي و نحو 1.407.5 تريليون درهم للبنوك في أبوظبي و259 مليار درهم للبنوك في كل من الشارقة و رأس الخيمة و عجمان و الفجيرة و أم القيوين وذلك وفق ما أظهرته أحدث الاحصائيات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي اليوم و خصصت لاستعراض أهم مؤشرات البنوك خلال شهر أبريل حسب الإمارة التي تعمل انطلاقا منها .

وعلى مستوى القروض بلغ اجمالي الرصيد التراكمي للبنوك في دبي 885.6 مليار درهم مع نهاية شهر أبريل من العام الجاري مقارنة مع 880.5 مليار درهم في شهر مارس من العام ذاته فيما ارتفع رصيد قروض البنوك في أبوظبي من 724.3 مليار درهم إلى 726.3 مليار درهم خلال فترة المقارنة نفسها.

وعلى مستوى الودائع فقد بلغ الرصيد التراكمي من الودائع للبنوك في دبي 869.8 مليار درهم في أبريل 2020 مقارنة مع 874.9 مليار درهم في مارس من العام ذاته وارتفع رصيد الودائع في بنوك بأبوظبي من808.1 مليار درهم إلى 837.5 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.

وفيما يخص بند الاستثمار فقد ارتفع الرصيد التراكمي لاستثمارات البنوك في دبي إلى 150.4 مليار درهم خلال أبريل من العام الجاري مقارنة مع 142.8 مليار درهم في مارس السابق في حين ارتفع رصيد الاستثمارات في البنوك بأبوظبي من 208.1 مليار درهم إلى 215.4 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها.

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