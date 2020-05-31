بعد اقترابه من التجديد.. ماذا قدم الزمالك تحت قيادة الفرنسي كارتيرون؟ (أرقام)

اقترب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، من تجديد تعاقده مع الفريق الأبيض، وذلك بعد المفاوضات التي تمت معه من جانب أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة خلال الفترة الماضية، للاستمرار على رأس القيادة الفنية للفريق في الفترة القادمة.





وينتظر مسئولو الزمالك توقيع "كارتيرون" على عقده الجديد مع الفريق الأبيض بشكل رسمي، بعد الاتفاق على كافة بنود التعاقد الجديد، حيث أكد مسئولي القلعة البيضاء إتمام الاتفاق مع المدرب خلال الأيام المقبلة، حيث يرحب بتمديد تعاقده والاستمرار مع الفريق لحصد البطولات مع الفريق الزملكاوي وخاصة دوري أبطال إفريقيا.





كشف حساب "كارتيرون" مع الزمالك

تولي المدرب الفرنسي القيادة الفنية لفريق الزمالك في 3 ديسمبر 2019 خلفًا للصربي "ميتشو" والذي رحل عن تدريب الفريق بسبب سوء النتائج، وجاء التعاقد معه بحكم معرفته الجيدة بالكرة المصرية والإفريقية لتجاربه السابقة بالقارة السمراء مع الأهلي ومازيمبي والرجاء المغربي.





قاد "كارتيرون" فريق الزمالك في 20 مباراة بمختلف البطولات بواقع (10 مباريات بالدوري الممتاز - 7مباريات في دوري أبطال إفريقيا – مباراة بكأس السوبر المصري – مباراة بكأس مصر – مباراة بكأس السوبر الإفريقي)، حقق الفوز في 12 مباراة، وخسر مباراتين، وتعادل فريقه في 6 مباريات.





نجح لاعبو الزمالك في إحراز 30 هدفًا في مختلف البطولات تحت قيادة الخواجة الفرنسي، بينما استقبلت شباكه 12 هدفًا.





اعتمد باتريس كارتيرون على 26 لاعبًا خلال قيادته لفريق الزمالك في المباريات السابقة، ويعد المغربي أشرف بنشرقي هداف الفريق الأبيض تحت قيادته وسجل 8 أهداف، بينما يوسف إبراهيم أوباما الأكثر مشاركة بـ18 مباراة كما أنه الأكثر صناعة للأهداف بـ 6 أهداف.





توج المدرب الفرنسي ببطولتين مع الزمالك في اسبوع واحد، حيث حصد كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بالفوز عليه 3-1، كما توج بكأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الأهلي بالفوز عليه بركلات الترجيح 4-3.





حصد الزمالك تحت قيادة "كارتيرون" 21 نقطة ببطولة الدوري الممتاز بالموسم الحالي، جمعها من 10 مباريات، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، سجل فريقه 16 هدفا، واستقبل 7 أهداف، ويحتل المركز الرابع برصيد 31 نقطة.





بينما نجح المدرب الفرنسي في قيادة أبناء ميت عقبة للتأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وتنتظره مواجهة نارية ضد الرجاء المغربي، ولكن تم تأجيل المباريات بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.



