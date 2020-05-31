سبب وحيد يعطل شريف إكرامي على الإعلان عن ناديه الجديد

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سبب وحيد يعطل شريف إكرامي على الإعلان عن ناديه الجديد
الأحد 31/مايو/2020 - 07:30 م
الفجر الرياضي
قرر شريف إكرامي
حارس مرمى النادي الأهلي منذ فترة الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات
الصيفية القادمة.
وأنهى شريف إكرامي
الاتفاق مع نادي بيراميدز منذ فترة للانضمام إلى الفريق في نهاية الموسم الجاري.
ولكن ينتظر شريف
إكرامي حسم مصير الدوري المصري الممتاز بشكل نهائي هذا الموسم ليعلن عن انتقاله لنادي
بيراميدز بشكل نهائي.
ولا يريد إكرامي
الإعلان عن الانضمام إلى بيراميدز بشكل نهائي في الفترة الحالية لإحترامه لتعاقده
مع النادي الأهلي وأنه لازال متواجد مع الأحمر.
يذكر أن الاتحاد
المصري لكرة القدم لم يحسم مصير مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم حتى الآن
في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم.