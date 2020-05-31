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سبب وحيد يعطل شريف إكرامي على الإعلان عن ناديه الجديد

الأحد 31/مايو/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

قرر شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي منذ فترة الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وأنهى شريف إكرامي الاتفاق مع نادي بيراميدز منذ فترة للانضمام إلى الفريق في نهاية الموسم الجاري.

 

ولكن ينتظر شريف إكرامي حسم مصير الدوري المصري الممتاز بشكل نهائي هذا الموسم ليعلن عن انتقاله لنادي بيراميدز بشكل نهائي.

 

ولا يريد إكرامي الإعلان عن الانضمام إلى بيراميدز بشكل نهائي في الفترة الحالية لإحترامه لتعاقده مع النادي الأهلي وأنه لازال متواجد مع الأحمر.

 

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يحسم مصير مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم حتى الآن في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم.

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