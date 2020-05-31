أحمد موسى يزف بشرى سارة بشأن علاج "كورونا" (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن دواء ريمدسفير لعلاج فيروس كورونا سيكون متوفرًا في مصر قريبًا.وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد: " دواء ريمدسفير سيكون متوافر في مصر خلال أيام"، مشيرا إلى أن الدواء سيقلل مدة بقاء مريض كورونا في المستشفى إلى 5 أو 4 أيام.وأضاف موسى أنه سيتم توريد الدواء لوزارة الصحة المصرية، مشيرًا إلى ان المصانع المصرية ستبدأ إنتاج دواء ريمدسفير على غرار ما حدث في أزمة فيروس سي.وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ5693 متعافيًا.تسجيل 1367 إصابة بكورونا و34 حالة وفاةوأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".