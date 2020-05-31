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من بينها "كمامتك هتوصلك لحد بيتك".. بني سويف تدرس مقترحات لضبط سوق الكمامات

الأحد 31/مايو/2020 - 07:24 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جهوده لزيادة المعروض من الكمامات بأسعار مناسبة خاصة مع إلزام الحكومة للمواطنين بارتدائها بالأماكن والمرافق العامة والمصالح الحكومية وأماكن التجمعات ضمن إجراءات الحكومة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد حيث ناقش اليوم مع مجموعة من شباب المجلس الاستشاري وتمكين وتأهيل ومجموعة شباب أخرى عددًا من المقترحات التي يمكن تنفيذها في الفترة الحالية بهدف توفير الكمامات بالشكل المطلوب وبالأسعار المناسبة.

حيث أوضح محافظ بني سويف أن المحافظة ترحب بكل جهد مخلص وتعاون مثمر لتوفير متطلبات الحماية والوقاية من فيروس كورونا ويدفع بجهود المحافظة للتيسير على المواطنين وتلبية احتياجتهم والحفاظ على سلامتهم وصحتهم، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو ضبط سوق الكمامات التي أصبحت من السلع الأساسية في الفترة الحالية، من خلال التعاون مع الجهات التنفيذية المعنية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والشباب والمجلس القومي للمرأة لتبنى مبادرات وخطوات عملية لزيادة المعروض من هذه السلعة الضرورية، لتحقيق التوازن المطلوب الذي يحافظ على سعرها مناسبا في متناول جمهور المواطنين.

وتضمنت المقترحات المطروحة تشغيل بعض المشاغل المتوقفة حاليا لإنتاج الكمامات، حيث تم التواصل مع الجهات المعنية وأصحابها، على أن يخضع المنتج للإشراف الفني والصحي من مديرية الصحة، بجانب تصنيع كمامات القماش طبقا للمواصفات القياسية، وبذلك يتم إنتاج كميات كبيرة من هذه السلعة وطرحها بالسوق عبرمنافذ موزعة بالقرى والمدن، ليحصل كل مواطن على احيتاجاته من الكمامات المطابقة للموصفات وبأسعار مخفضة.

كما ناقش محافظ بني سويف إمكانية تنفيذ مقترح تقدم به أحد الشباب، حيث قام بتقديم 5 نماذج مصنعة من أقنعة الوجه الفيس شيلد "face shield" التي توفر الحماية والوقاية، ويتم توفيرها بأسعار مخفضة لتكفي القطعة الواحدة شهر كامل من الاستخدام، حيث شدد المحافظ على أن هذا المقترح سيتم بحثه فنيا وصحيًا عن طريق الصحة،والوصول إلى المواصفات القياسية في مثل تلك المستلزمات الوقائية.

وفي نفس السياق التقى المحافظ بالدكتور ياسر شلبي أمين عام نقابة الصيادلة ببني سويف والدكتور جمال الدين "صيدلي" وعضو بالمجلس الاستشاري، حيث ناقش معهم مبادرة تم طرحها من خلال تعاون النقابة مع بعض المصانع المنتجة للكمامات والإشراف الفني والصحي على المنتج بالتعاون مع مديرية الصحة، وتوزيع المنتج على بعض الصيدليات التي أبدت استعدادها لتقليل هامش الربح في بيع الكمامات، مما يساهم في تقيل سعر الكمامات ذات المواصفات القياسية والمعتمدة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم اليوم دراسة إطلاق مبادرة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي، تحت شعار "كمامتك هتوصلك لحد بيتك" بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والأهلى ورجال الأعمال والأحزاب السياسية والنقابات والأفراد المقتدرين من أبناء المحافظة، حيث تستهدف المبادرة توفير الكمامات الطبية لتوزيعها "بالمجان" على الأسر والفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع.

حضر الاجتماع: اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وهند أحمد الأمين المساعد بالمجلس الاستشاري، والدكتور جمال الدين على، وعمر محمد أحمد، والمهندس مصطفى عاشور.
من بينها "كمامتك هتوصلك لحد بيتك".. بني سويف تدرس مقترحات لضبط سوق الكمامات
من بينها "كمامتك هتوصلك لحد بيتك".. بني سويف تدرس مقترحات لضبط سوق الكمامات
من بينها "كمامتك هتوصلك لحد بيتك".. بني سويف تدرس مقترحات لضبط سوق الكمامات
من بينها "كمامتك هتوصلك لحد بيتك".. بني سويف تدرس مقترحات لضبط سوق الكمامات

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