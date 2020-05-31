الزمالك يتحرك للدفاع عن لقب نادي القرن

أعاد نادي الزمالك لافتة نادي القرن الحقيقي من جديد على أسوار النادي بعد إزالة شعار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".





وأعاد النادي وضع اللافتات بعد الاستجابة لطلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بحذف شعار الاتحاد من على اللافتة وكتب النادي على اللافتة: "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".





وذكر الزمالك عبر الموقع الرسمي اليوم الأحد أن "تلك الخطوة تأتي ضمن الإجراءات التي يتخذها مجلس الإدارة في الحصول على حقوقه المشروعة بلقب نادي القرن العشرين في قارة أفريقيا، بعد تتويج الفريق بتسعة ألقاب قارية أكثر من أي فريق آخر".





وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك تشكيل لجنة رباعية برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم، وبعضوية إسماعيل يوسف وهاني زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور، من أجل تجهيز ملف كامل بالمستندات عن أحقية الزمالك في لقب نادي القرن العشرين في أفريقيا.



