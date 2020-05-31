جنوب الوادي: لجان عزل للطلاب المشتبه في إصابتهم بكورونا أثناء امتحانات الفرق النهائية



كما ناقش المجلس الاجراءات الاحترازية والصحية لهذه الامتحانات مثل التعقيم ووضع بوابات معقمة امام اللجان واجهزة قياس للحرارة واقامة لجان للعزل في حالة ظهور أي حالات مشتبه فيها من الطلاب والتنبيه على عمداء الكليات بمراعاة المسافات الأمنة في اللجان.



وأشار الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة أن المجلس قرر عقد امتحانات طلاب الدراسات العليا خلال شهر اغسطس القادم مع اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لهذه الامتحانات وناقش المجاس الضوابط الخاصة بامتحانات الطلاب الوافدين في كافة المراحل.



وأضاف رئيس الجامعة أن المجلس استعرض القرارات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات والخاصة بعدد مشاركات أعضاء هيئة التدريس في لجان الإشراف على طلاب الدراسات العليا.



وتابع رئيس الجامعة أن المجلس أكد على القرارات التي تعزز من الأمانة العلمية وإرساء مبادئ أخلاقيات البحث العلمي ووافق المجلس على ترقية عدد من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمختلف كليات الجامعة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

ناقش مجلس جامعة جنوب الوادي في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة عبر تقنية الفيديو كونفرنس الاستعدادات التي اتخذتها الجامعة لعقد الامتحانات للفرق النهائية لكليات الجامعة والتي حددها المجلس الاعلى للجامعات أول يوليو المقبل.