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هاني الناظر يوضح كيفية صنع كمامة من 3 طبقات بالمنزل (فيديو)

الأحد 31/مايو/2020 - 07:10 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور هاني النظار، استشاري الأمراض الجلدية، إن الكمامة هي الوسيلة الوحيدة الفعالة للحماية من فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة التعامل مع الكمامة بصورة احترافية وعدم تحركها من على الأنف والفم، واستخدامها في المنشأت المغلقة أو المترو أو الأسواق أو أي مكان.

وشدد "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي للحماية من فيروس كورونا حتى مع ارتداء الكمامة، معقبًا: "خنقة الكمامة أرحم من خنقة أمبوبة جهاز التنفس الصناعية، لازم نستحمل". 

ولفت إلى أن المواطن الغير قادر على شراء الكمامة، يستطيع أن يصنع الكمامة من طبقتين قماش قطن، وبينهما قطعة شيفون، مشيرًا إلى أن الكمامة القماش المكون من 3 طبقات عملية جدًا وتحمي الإنسان من فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ5693 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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