راعي الكنيسة الخمسينية بأسيوط يعبر عن سعادته ببدء عودة الحياة الطبيعية في البلاد

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ألقى القس ممدوح توفيق، راعي الكنيسة الخمسينية بأسيوط، مساء اليوم الأحد، عظته الإسبوعية بعنوان " أنا الرب شافيك".



جاء ذلك عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية للكنيسة الخمسينية بأسيوط بموقع التواصل الإجتماعي" فيس بوك" بدون حضور شعبي، طبقًا لقرارات إستمرار غلق أبواب الكنائس للحد من إنتشار جائحة فيروس كورونا بين المُصلين.



وتخللت العظة باقة من الترانيم بقيادة مجموعة من الخدام والخادمات بالكنيسة، وقيادة العزق للأخ أشرف القس ممدوح توفيق.



وعبر القس ممدوح عن سعادته ببدء عودة الحياة الطبيعية في البلاد تدريجًا، كما بدأ للتأمل لمزمور الثاني والأربعون للداود النبي، مطالبًا أن مع بدء هذه الحركة من الله ان يكمل عمله معنا، مؤكدًا إننا بدأنا في النهاية الأخيرة لهذا الفيروس.



وأكد اننا نشتاق في حضور الله خلال فتح الكنائس قريبًا، لافتًا إلى أن الانسان مكون من نفس وروح وجسد، موضحًا أن نفس الإنسان تطالب دائمًا برجاء الله قد تكون هناك نفسه حزينه بسبب غلق ابواب الكنائس.



كان بعض الاقباط من المتابعين لعظة القس ممدوح قد بعثوا رسائل يستطردون خلالها بحدوث معجزة إلهيه خلال متابعتهم للعظة الأربعاء الماضي للقس ممدوح بأن الله قد تمجد مع سيدة تدعى نيلي وشقيقها روبرت ميخائيل بإنهم قد اُصيبوا بفيروس كورونا، حيث طلبوا ذكر أسماهم في صلاة الإجتماع الذي كام بدورها القس ممدوح برفع الطلبات الي الله من اجلها، حيث اكدت بأن الله قد سمع هذه الطلبة وتحقق شفاؤهم تمامًا من الفيروس وظهرت نتيجة تحاليهم للسلبي بعد ماكانت إجابية والان هما في فترة نقاهة.



يذكر أن الكنيسة الخمسينية بأسيوط تتبع للمجمع الخميسيني يرئسها القس أمجد محفوظ، والمجمع تابع للطائفة الإنجيلية بمصر برئاسة القس الدكتور اندريه ذكي.



واتخذت الكنائس المصرية بمختلف طوائفها، عدة قرارات لمواجهة جائحة فيروس كورونا القاتل، حيث إجتمع، أمس السبت، المجلس الملي الإنجيلي ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيليةِ، برئاسةِ الدكتور القس أندرية زكي، رئيسِ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصر، عبر وسائل التواصلِ الإليكترونيّ،كما قرر المجلس الاستمرار بالالتزام الكامل بالقرارات السابقة، بشأن تعليق كافةِ الأنشطة، والالتزام باتخاذ الإجراءاتٍ الاحترازية لحين قرار فتح دور العبادة.



وفي إطار قرار الحكومة المرتقب، والخاص بدراسة احتمالية عودة دور العبادة في الجمهورية للعمل، قال زكي "إنه تم تشكيل لجنة لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار وباء كوفيد-19، على أن يتم إقرارها في اجتماع المجلس القادم، وإخطار جميع الكنائس بها قبل قرار الفتح".