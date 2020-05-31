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عزة مصطفى: التعايش مع كورونا أمر واقع.. ولازم نراعي المواطن في أسعار الكمامة

الأحد 31/مايو/2020 - 07:07 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قالت الإعلامية عزة مصطفى إن التعايش مع كورونا لم يعد اختيارًا بل أمر واقع.

وتابعت " مصطفى" خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد "الحكومة تتخذ إجراءات وقرارات يومية بشأن أزمة كورونا حيث أصدر رئيس الوزراء قرارا اليوم بتعديل مواعيد حظر التجوال لتبدأ من 8 مساء حتى الخامسة صباحا".

وناشدت مصطفى بالالتزام بارتداء الكمامة قائلة "محتاجين نراعي المواطن في أسعار الكمامة".

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرارًا بتعديل مواعيد حظر انتقال وحركة المواطنين، وحركة وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، في إطار الخطة الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ونص القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 (الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمرارًا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

كما نص القرار على: "تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحًا؛ درءا لأي تزاحم بين المواطنين". ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يذكر أن مواعيد الحظر تبدأ من الثامنة مساء، حتى السادسة صباحًا.

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كورونا عزة مصطفى التعايش مع كورونا

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