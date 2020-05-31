الوزراء: سعر الكمامة الطبية 3 جنيهات.. والقماش 5 جنيهات وتستخدم لمدة شهر بشرط تعقيمها



وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرارًا بتعديل مواعيد حظر انتقال وحركة المواطنين، وحركة وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، في إطار الخطة الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.



ونص القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 (الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمرارًا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي. وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرارًا بتعديل مواعيد حظر انتقال وحركة المواطنين، وحركة وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، في إطار الخطة الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.ونص القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 (الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمرارًا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.



كما نص القرار على: "تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحًا؛ درءا لأي تزاحم بين المواطنين". ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.



يذكر أن مواعيد الحظر تبدأ من الثامنة مساء، حتى السادسة صباحًا.



قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن "سعر الكمامة القماش 5 جنيهات، وتستخدم لمدة شهر؛ بشرط تعقيمها، وستكون متوفرة خلال أيام" بينما سعر الكمامة الطبية 3 جنيهات، مشيرا إلى أن مصانع الملابس الجاهزة حصلت على المواصفات القياسية لإنتاج الكمامات وطرحها بالأسواق خلال أيام.وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن الكمامة أصبحت خط الدفاع الأول فيما يخص مكافحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن 4 آلاف جنيه الحد الأقصى لغرامة عدم ارتداء الكمامة ومن الممكن أن تكون أقل من هذا الرقم حسب المخالفة.