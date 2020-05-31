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بعد وفاة حسن حسني.. طلعت زكريا يتصدر ترند جوجل

الأحد 31/مايو/2020 - 07:46 م
طلعت زكريا
طلعت زكريا
أماني سلام
تصدر اسم الفنان طلعت زكريا، قائمة مؤشرات تريند جوجل بعد وفاة الراحل حسن حسني ورغم وفاته منذ عدة شهور.

وكانت نشرت إيمى ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، رسالة من شخص مجهول يوضح مدي حبه الشديد للفنان الراحل طلعت زكريا وذلك عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وجاء نص الرسالة عن الراحل طلعت زكريا كتالي ""فنان ونجم كوميدى ومرح ودمه خفيف ماهو كان مدرسة لوحده واداءه جميل وظريف
ياما ضحكنا وياما فرحنا بفن هادف ونظيف.. وكانت الضحكة من قلبنا ماهو كموديان شاطر وحريف دور اول دور تانى مكنش بيفرق كان بشطارته بيقدر يبدع ويضيف..ولما فارقنا".

يشار إلي أن إيمى طلعت زكريا، قامت بنشر تلك الرسالة بعد وفاة الفنان حسن حسني، وتصدر اسم ولدها بعد ذلك تريند جوجل.

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