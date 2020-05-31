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مرتضي منصور: 14 فريق يرفضوا عودة الدوري المصري

الأحد 31/مايو/2020 - 06:57 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
محمد جمال
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن وجود 14 نادي ببطولة الدوري المصري يرفضوا عودة البطولة التى توقفت خلال الأشهر الماضية.

وأكد مرتضى منصور صعوبة عودة عودة بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم ويري عدم ضرورة إستئناف البطولة المحلية.

وقال رئيس نادي الزمالك فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك :" 14 فريقا محترما لا يرغبون في استكمال الدوري، كيف سيعود بسبب 4 فرق ترغب في استئنافه ".

وأضاف عن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم قائلا: "لماذا تستمر في منصبك؟".

واتم :" عمرو الجنايني يقول بشكل دائم بأنه ينتظر قرار الحكومة فقط، وهذا تدخل حكومي واضح. لا مشكلة أنني كمواطن أو رئيس نادي أقول أنني انتظر قرار الحكومة، ولكن لا يصح أن تخرج مثل تلك التصريحات من مسؤول في المؤسسة".


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وفي سياق آخر قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بإعادة وضع لافتات نادي القرن الحقيقي على أسوار النادي بعض إزالة شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

و أصدر النادي بيانا رسميا بعد إعادة وضع اللافتات وجاء كالتالي :

قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بوضع لافتات كبيرة على أسوار النادي تحمل جملة “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات”. 

وأعاد النادي وضع اللافتات بعد الاستجابة لمناشدة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بحذف شعار الاتحاد من على اللافتة.

وتأتي تلك الخطوة ضمن الإجراءات التي يتخذها مجلس إدارة نادي الزمالك في الحصول على حقوقه المشروعة بلقب نادي القرن العشرين في قارة أفريقيا، بعد تتويج الفريق بتسعة ألقاب قارية أكثر من أي فريق آخر.

وقرر مجلس إدارة  نادي الزمالك تشكيل لجنة رباعية برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم، وبعضوية إسماعيل يوسف  وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور  من أجل تجهيز ملف كامل بالمستندات عن أحقية الزمالك في لقب نادي القرن العشرين في أفريقيا. 

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الى استعادة حق النادي وجماهيره في الحصول على لقب نادي القرن الإفريقي باعتبار النادي هو الأكثر تحقيقا للبطولات القارية بالقرن العشرين.

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