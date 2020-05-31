"الحكومة" تكشف أسباب وضع سقف لتكلفة علاج كورونا



وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن رئيس الوزراء كلف الوزراء المعنيين بوضع سقف لتكلفة علاج فيروس كورونا نظرا لأن بعض المستشفيات الخاصة تبالغ في قيمة العلاج، لافتا إلى أنه لم يتم توضيح سعر بروتكول العلاج في المستشفيات الخاصة حتى الأن؛ وسيتم تحديدها لاحقا.



ونوه متحدث مجلس الوزراء، بأن سعر الكمامة الطبية محدد بثلاثة جنيهات ومتوفرة في جميع المناطق بينما سعر الكمامة القماش خمسة جنيهات وتستخدم لمدة شهر بشرط تعقيمها، وسيتم توفيرها خلال الأيام المقبلة.



وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرارًا بتعديل مواعيد حظر انتقال وحركة المواطنين، وحركة وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، في إطار الخطة الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.



ونص القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 (الخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمرارًا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.



كما نص القرار على: "تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحًا؛ درءا لأي تزاحم بين المواطنين". ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.







يذكر أن مواعيد الحظر كانت تبدأ من الثامنة مساء، حتى السادسة صباحًا.



قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تعديل مواعيد الحظر جاء استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تقتضى ظروف عملهم بالتواجد مبكرًا".