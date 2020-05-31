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سبب تصدر "طلعت زكريا" تريند جوجل بعد وفاة حسن حسني!

الأحد 31/مايو/2020 - 06:37 م
حسن حسني - طلعت زكريا
حسن حسني - طلعت زكريا
تصدر اسم الفنان طلعت زكريا، تريند جوجل بعدوفاة الفنان القدير حسن حسنين نظرا لأن ابنته الفنانة إيمي طلعت زكريا، نشرت صورة وكتبت عليها تعليق مؤلم عبر حسابها الخاص على موقع الصور انستجرام.

ونشرت إيمي صورة تجمع بين والدها الفنان طلعت زكريا والفنان حسن حسني، عبر ستوري الإنستجرام، وكتبت قائلة "ربنا يرحمك أنت وبابا"

وقد اشترك الثنائي في العديد من الأفلام المشهورة والمحبوبة لدى الجماهير ومنها "حاحا وتفاحة" و"غبي منه فيه"و"محامي خلع".

ونشرت إيمي طلعت زكريا رسالة من محبي والدها الراحل وجءت نصها كالتالي: "رسالة من شخص في حب طلعت زكريا، إلى حبيبنا الأستاذ طلعت الغنى عن التعريف.. فنان ونجم كوميدى ومرح ودمه خفيف ماهو كان مدرسة لوحده واداءه جميل وظريف ياما ضحكنا وياما فرحنا بفن هادف ونظيف.. وكانت الضحكة من قلبنا ماهو كموديان شاطر وحريف دور اول دور تانى مكنش بيفرق كان بشطارته بيقدر يبدع ويضيف.. ولما فارقنا سبلنا ذكرى في كل اعماله.. واحنا بنضحك وبنفتكره وبندعيله".

ويذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا في أكتوبر من العام الماضي، وآخر أعماله كان حليمو أسطورة الشواطئ، الذي تم عرضه عام 2017، بينما رحل عن عالمنا الفنان القدير حسن حسني عن عمر يناهز الـ89
عاما وآخر أعمال حسن حسني هي سلطانة المعز في رمضان الماضي، إثر أزمة قلبية مفاجة إنتقل على أثرها غلى العناية المركزة، تاركين في قلوب محبيهم بصمة لا تنسى بسبب خمة دمهم وأعمالهم الفنية المميزة التي جعلت لهم معجبين ومتابعين من كل أنحاء الوطن العربي.

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