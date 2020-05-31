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نسبة تصويت عالية لمسلسل "عمر ودياب" في استفتاء "الفجر الفني" اليوم 31 مايو

الأحد 31/مايو/2020 - 07:13 م
نادين نجدي


حصل مسلسل "عمر ودياب" على نسبة تصويت عالية اليوم الاحد الموافق 31 مايو 2020، كأفضل مسلسل كوميدي في استفتاء الفجر الفني.



حيث حصل على عدد أصوات 3292صوت بنسبة 3%، وذلك خلال الاسبوع الثاني من التصويت.

وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب"، حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

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