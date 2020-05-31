حسام داغر ينتهي من فيلمه الروائي 'شقوق' الذي يخوض به مهرجان كوبنهاجن بأوروبا

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قام الفنان حسام داغر بالانتهاء من مونتاج فيلمه الروائي "شقوق" الذي من تأليفه وإخراجه، وقد صنع هذا الفيلم من أجل المهرجان العالمي للأفلام في كوبنهاجن بمدينة أوروبا.



ونظرا لظروف فيروس كورونا من المتوقع أن يقام هذا المهرجان أون لاين، وهذا هو المهرجان الوحيد الذي يرشح الأعمال للمشاركة بمهرجان الأوسكار.



وتدور أحداث فيلم "شقوق" حول الأمراض النفسية التي تظل تنمو حتي تسيطر علي عقل ومشاعر الانسان والسعي لمعرفة أسبابها وعلاجها.



فيلم "شقوق" بطولة حسام داغر، أدم ايوب، محمد وحيد، علي محمد، نيفين انور، مارسيليا يوسف، أسما مهدي، ابراهيم نور، عبد الرحمن هاني، أحمد أسامة، هشام طارق، خالد منتصر، محمود السيسي، هدير طلعت، وآخرون، تصوير ومونتاج علي محمد وصلاح أبو سعده، موسيقى تصويرية حسن غانم وبوستر ودعاية عمرو عيد، تأليف وإخراج حسام داغر، ومخرج منفذ ايهاب العبد، انتاج شركة autumn art production house.