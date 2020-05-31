نسبة تصويت عالية لـ أكرم حسني في استفتاء "الفجر الفني" اليوم الأحد 31 مايو

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حصل الفنان أكرم حسني، على نسبة تصويت عالية اليوم الأحد 28 مايو 2020، كأفضل ممثل كوميدي في استفتاء "الفجر الفني".



فقد حصد "حسني" 1595صوتًا، بنسبة 1,89% حتى الآن، ومن المفترض أن يتم إعلان النتيجة النهائية بعد العيد.







يشارك حسني في بطولة مسلسل "رجالة البيت"، هو وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.



ويدور مسلسل رجالة البيت في قالب يتكون من مجموعة من الأحداث المتنوعة في قالب منفصل متصل يقدمه النجمان أكرم حسني والكوميديان أحمد فهمي ما يضفي على العمل "الحس الفكاهي" نظرًا لما يتمتع به أبطال العمل وخفة دمهما.







وكان المسلسل يعرض مسلسل رجالة البيت في تمام الـ6:30 مساءً على CBC ويعاد في الـ12.15 صباحًا والـ3.30 عصرًا، ويعرض عبر قناة DMC في الـ12 صباحًا ويعاد في الـ6.15 صباحًا، وينقل على ON في الـ7.45 مساءً.







