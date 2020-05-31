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إصابة إلهام نمر مذيعة التليفزيون المصري بفيروس "كورونا"

الأحد 31/مايو/2020 - 07:08 م
إلهام نمر
إلهام نمر
ولاء عبد الناصر



أصيبت الإعلامية إلهام نمر، مقدمة نشرة التاسعة في التليفزيون المصري بفيروس "كورونا" المستجد، وتم عزل إلهام وفق البروتوكول الخاص بوزارة الصحة.


وسوف يتم عمل مسحة للمخالطين لها حيث تبين أنهم أربعة أشخاص من بينهم مذيع شاب ظهرت عليه بعض الأعراض وينتظر النتيجة التي تم إجراؤها له.

كما أن الشركة المتحدة للإعلام أبدت موقفا إنسانيا تجاه المذيعة المصابة وزملائها من المخالطين حيث تحملت التكلفة الخاصة بإجراء المسحة الطبية وكافة المصاريف الأخرى حتى يتم تعافيهم وشفاؤهم تماما.

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