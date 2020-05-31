صالح جمعة لـ"الفجر الرياضي": فايلر أبلغني بروشتة العودة للفريق.. ولن ألعب في مصر إلا للأهلي

- لا أرغب في الرحيل عن النادي الأهلي.

- مفاوضات الزمالك غير رسمية ومجرد تلميحات.

- في حال رحيلي عن الأهلي ستكون وجهتي الدوريات الخارجية.

- أشكر الجماهير الحمراء على دعمهم لي وأؤكد لهم أن اللي جاي أحسن.

- فايلر أبلغني بالعيوب التي تلاحقني وأحاول العودة بقوة

يعد صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واحد من أبرز لاعبي الدوري المصري خلال السنوات الماضية، رغم خروجه من مباريات الموسم.

ويأتي خروج جمعه، عن التشكيل الأساسي للفريق، بقرار من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لعدم تناسب طريقة لعبه مع تدريبه للقلعة الحمراء.

وأعلن فايلر، خلال وقت سابق المؤتمر صحفي عقب إحدى مباريات الفريق، أنه يرغب في رحيل اللاعب ولو على سبيل الإعارة لعدم الحاجة الفنية له بالموسم الجديد.

وبرغم خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفني، ومع تأكيدات رحيله نهاية الموسم الجاري، إلا أنه مازال يحظى بحب ودعم جماهيري كبير.

وحرص "الفجر الرياضي" على التواصل مع اللاعب من أجل معرفة أسرار وخبايا ابتعاده عن التشكيل الرسمي، بالإضافة إلى الكشف عن مصيره بالفترة المقبلة.

وجاء نص حوار "الفجر الرياضي" مع صالح جمعة كالآتي:-

- هل تأكد رحيلك بصورة رسمية عن القلعة الحمراء؟

* الآن أنا لاعب داخل النادي الأهلي، ولا أفكر في الرحيل، ومن خلال جلستي مع المدير الفني، كشف لي العيوب ولذلك أحاول علاجها، وأتمنى البقاء.

- وما هي الخطوة المقبلة في حال رحيلك عن الأهلي؟

* أنا لم أدرس أي عروض في الوقت الحالي، كما قلت أنني الآن لاعبًا في القلعة الحمراء، ولم يتم إبلاغي بأي شئ حول مسألة رحيلي، ولكن في حال الرحيل بالتأكيد ستكون وجهتي خارجية وليس الدوري المصري.

- هل عقدت أي جلسات مع فايلر لحسم مصيرك؟

* نعم، لقد عقدت جلسة مع المدير الفني قبل توقف النشاط الرياضي، ووضع لي روشتة العودة للمباريات، وأبلغني خلال الجلسة بالأشياء الممنوعة والأساليب التي يجب إتباعها من أجل العودة إلى حساباته الفنية.

- هل تلقيت أي اتصالات أو مفاوضات من جانب الزمالك؟

* لا لم يحدث أن تلقيت أي مفاوضات من جانب الزمالك، وكل ما يدور هو مجرد تلميحات، ولكن ما يهم أنني لن أرتدي قميصه مع احترامي لكيانه ولجماهيره الكبيرة.

- في حال رحيلك إلى الخارج.. هل من الممكن أن تعود على الزمالك؟

* كما قلت أحترم كيان نادي الزمالك وتاريخه وجماهيره الكبيرة، ولكني في النهاية أنا مرتبط بحب الجماهير الحمراء، ولا أملك رفاهية خسارة هذا الحب الكبير.

- في النهاية.. ماهي الرسالة التي تود بعثها للجماهير الحمراء؟

* بالتأكيد أرغب في توجيه الشكر لهم ، على كل الدعم والتقدير ومساندتهم لي خلال الفترة الماضية، وأؤكد لهم أن اللي جاي أحسن بإذن الله.