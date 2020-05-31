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مي كساب تتصدر استفتاء "الفجر الفني" اليوم الأحد 31 مايو

الأحد 31/مايو/2020 - 07:06 م
مي كساب
مي كساب
نادين نجدي


تصدرت الفنانة مي كساب استفتاء "الفجر الفني"، وحصلت على أعلى نسبة تصويت على إعلانها في رمضان كأفضل إعلان رمضاني حتى اليوم الأحد الموافق 31 مايو، وذلك عقب انطلاق الاستفتاء منذ 14 يوم.

وحصد الإعلان على 17174صوت، 27.87% ، وذلك خلال الاسبوع الثاني من الاستفتاء.



والجدير بالذكر أن حقق إعلان الفنانة مي كساب، لصالح إحدى مستحضرات العناية بالشعر نجاحًا كبيرًا عبر"السوشيال ميديا" ونسب مشاهدة عالية.

ولاقى الإعلان تفاعلا كبيرا من قبل الأطفال بتصويرهم لمقاطع فيديو بأغنية الإعلان.

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