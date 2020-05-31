عاجل.. ريهام السهلي تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

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أصيبت الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج المواجهة بقناة اكسترا نيوز بفيروس كورونا المستجد، المنتشر في مصر بشكل كبير هذه الفترة.







وأعلن مصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الخير، خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن إصابتها بفيروس كورونا.





وقال مصطفى "الأصدقاء، ريهام السهلي وأيه عبد الرحمن والإعلامية إلهام نمر مقدمى البرامج بقناة اكسترا نيوز، ألف سلامة عليكم وبإذن الله تقوموا بالسلامة من هذا الفيروس اللعين وربنا يحافظ علينا جميعا وعلى بلدنا".







نبذة عن ريهام السهلي:





إعلامية مصرية، حصلت على درجة البكالوريوس في مجال الاعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1993، وحازت كذلك على درجة الماجيستير في مجال العلوم السياسية، وعملت في بداية حياتها في التليفزيون المصري من خلال قناة النيل الدولية في الفترة من عام 19963 وحتى عام 2008، ثم انتقلت للعمل في القناة الفضائية المصرية التي قدمت فيها العديد من برامج المنوعات، لكن المشاهدون عرفوها على نظاق أوسع حينما اتجهت لقناة المحور لتشارك في تقديم برنامج (90 دقيقة)