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"رجالة البيت" يتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل مسلسل اليوم الأحد 31 مايو

الأحد 31/مايو/2020 - 07:02 م
رجالة البيت
رجالة البيت
نادين نجدي


تصدر مسلسل "رجالة البيت" للنجمين أحمد فهمي وأكرم حسني، استفتاء "الفجر الفني" ، حيث حصل على أعلى نسبة تصويت كأفضل مسلسل كوميدي اليوم الأحد الموافق 31 مايو.
 
وحصل مسلسل "رجالة البيت" على نسبة تصويت كبيرة، كأفضل مسلسل كوميدي في استفتاء "الفجر الفني"، بلغت 22708 صوتًا، بنسبة 20.71% حتى الآن.

 
شارك في بطولة مسلسل "رجالة البيت" كلًا من أحمد فهمي وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.

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