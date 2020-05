مي عمر تشيد بمحمد سامي على "إنستجرام"

Advertisements

"



نشرت الفنانه مي عمر صورة لها مع زوجها المخرج محمد سامي وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وعلقت" مي" علي الصورة لتشيد بموهبة زوجها في الإخراج ، حيث أنه إخراج مسلسل "البرنس" حيث قالت :" مبروك يا حبيبي علي النجاح الكبير، إنت إشتغلت وتعبت انت تستحق هذا النجاح، حلق عالياً، زوجتك الفخوره"





congratulations habibi on your huge success. you have worked so hard you deserve it. fly high proud wife



يذكر أن مسلسل "البرنس" تدور أحداثة في إطار درامي تشويقي، حول عائلة رضوان البرنس الذي يجسد شخصيتة الفنان محمد رمضان.



ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان محمد رمضان وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ونجلاء فتحي وروجينا وريم سامي ومحمد علاء ودنيا عبدالعزيز، والمسلسل من إخراج محمد سامي. ويعرض عبر شاشة "dmc".