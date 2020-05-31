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إسبانيا تعلن تمديد أخير محتمل لإجراءات مواجهة كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 04:46 م
بيدرو سانشيز
بيدرو سانشيز
وكالات
أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أنه سيطلب هذا الأسبوع من مجلس النواب الإسباني تمديدا "أخيراً ونهائياً" لمدة 15 يوماً أخرى للإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها حكومته لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويستوعب هذا التجديد الفترة بين الثامن والحادي والعشرين من يونيو المقبل، وسيكون السادس منذ الـ14 من مارس، وسيكون أقل شدة و"مختلفا" فيما يتعلق بالإجراءات، وستديره حكومات الأقاليم، حسبما ذكر سانشيز الأحد في مؤتمر صحفي عن بعد.

وأوضح أن حكومات الأقاليم ستحظى بدعم الحكومة المركزية ومستشاريها الصحيين، وأن الحكومة المركزية ستتحكم في ضبط قواعد التنقل.

ورغم أن عودة الأوضاع إلى طبيعتها تتم في البلاد تدريجياً وبشكل يتصاعد يوما بعد يوم عقب التداعيات القوية للجائحة، فإن سانشيز دعا مجددا إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية الفردية، لأن الفيروس مازال يمثل "تهديداً خطيراً".


وأضاف رئيس الحكومة: "لا يمكننا أن ننسى تضحية الجميع خلال العزل. وجهود العاملين في الرعاية الصحية، وآلاف الأرواح التي حصدها كوفيد-19" المرض الناجم عن الفيروس.

وأظهرت آخر بيانات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح أكثر من 360 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين 5.8 مليون في مختلف أنحاء العالم.


وأضافت الجامعة الأمريكية، أن عدد حالات الوفاة بسبب كورونا بلغ حتى صباح اليوم الجمعة، 360 ألفا و332 شخصا، حيث تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 4644 حالة وفاة في مختلف أنحاء العالم.

وبلغ عدد المصابين 5 ملايين 813 ألفا و919 مصابا، وبحسب الأرقام تم تسجيل 118 ألفا و919 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف أنحاء العالم.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد للوفيات بلغ حتى الآن نحو 102 ألف، فيما تجاوز عدد المصابين فيها 518 ألف مصاب.

وسجلت بريطانيا ثاني أكبر حصيلة وفيات حتى الآن بلغت نحو 38 ألف حالة وفاة، تليها إيطاليا بحصيلة تجاوزت أكثر 33 ألف حالة وفاة، وفي المرتبة الرابعة فرنسا بـحصيلة بلغت 28665 وفاة، تليها إسبانيا بـحصيلة بلغت 27119 وفاة.

وفي البرازيل تم تسجيل ارتفاعا حادا في عدد الوفيات وكذلك عدد المصابين، في الأيام الأخيرة، حيث توفي حتى الآن 26754 شخصا، وحلت الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المصابين بحصيلة تجاوزت 438 ألف مصاب.

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