فض حفلي زفاف بالمريوطية وتطبيق القانون ضد أصحابهم (صور)

Advertisements

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس برئاسة المهندس محمود فؤاد رئيس المدينة، بإلغاء حفلين زفاف في قاعتين للأفراح بشبرامنت بطريق المريوطية السياحي، حيث تم الغاء فعاليات حفلين الزفاف ورفع محتويات ومستلزمات وأجهزة الصوت الخاصه بالقاعتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لمخالفتها قرار رئيس الوزراء الخاص، بالغاء أماكن التجمعات وغلق قاعات الأفراح كتدبير إحترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة المواطنين.



وجه نائب المحافظ بالتنبيه على كافة القاعات المتواجدة بنطاق طريق المريوطية بالامتثال لقرار مجلس الوزراء وتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن الإجراءات الأحترازية فض حفلين زفاف على طريق المريوطية السياحي.



وأصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بسحب كافة تراخيص السرفيس والأجرة، في حالة عدم التزام السائقين أو الركاب بإرتداء الكمامة.



وكلف محافظ الجيزة الجهات المعنية بتنفيذ القرار، من اليوم، على السائقين والمواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الأحترازية التى أتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.



وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورئيس جهاز السرفيس بالتنسيق مع رجال المرور بأستمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار أرتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، بالإضافه إلى التأكد من إجراءات النظافة والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها.



وناشد محافظ الجيزة أصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الألتزام بأرتداء الكمامة الواقية وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلأ بعد أرتداء الكمامة الواقية، مؤكدًا على ضرورة تعقيم السيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية حرصًا على صحتهم من الأصابة بفيروس كورونا المستجد.



ودعا راشد المواطنين بالإبلاغ عن أي سيارة سرفيس أو أجرة لم يلتزم قائدها بأرتداء الكمامة لتوقيع الغرامة المقررة.



كما شنت محافظة الجيزة، حملات مكبرة علي مدار يومين لإزالة الإشغالات والتعديات بشمال الجيزة بمنطقة البراجيل ومركز أوسيم.



وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم إزالة 60 حالة تعديات لمحال وباعه جائلين بالإضافة الي ازالة سويقات عشوائية بمنطقة البراجيل وكافة التعديات المتواجدة علي نهر الطريق وذلك في اطار مجهودات تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا، وإعادة الانضباط إلى الشارع.



وأشار المحافظ إلى أن الأعمال جاءت استكمالا لسلسلة الحملات اليومية التي تنفذها محافظة الجيزة، بمختلف الأحياء والمراكز والمدن لإزالة تعديات المحال والباعة الجائلين والأسواق العشوائية.



وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف مجهودات إزالة التعديات والإشغالات، وشن حملات مكبرة يوميا مشددا علي عدم السماح بتأثير الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة علي الخدمات المقدمة وإزالة الإشغالات والتعديات ومخالفات البناء.



وشهد محيط الأعمال بالبراجيل إشادة كبيرة من قبل المواطنين، نظرا لما تحدثه تلك الإشغالات والسويقات العشوائية والتجمعات من زيادة فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد.



وأشاد محافظ الجيزة بالتعاون المثمر مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإزالة المخالفات والتعديات، مؤكدا أنه علي المواطنين المسئولية الأكبر في الحد من أي تجمعات والابتعاد عن أي زحام وارتداء الكمامات للوقاية.



كما شهدت أعمال إزالة التعديات تواجد ميداني للواء تامر أبوو النجا رئيس مدينة الجيزة، واأسامه السقعان رئيس حي شمال، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء أيمن السعيد رئيس مركز أوسيم.

