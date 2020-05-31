الإمارات.. مهندس يبتكر نظاماً آلياً لتعقيم سيارات الإسعاف زمن قياسي





أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، اليوم الأحد، أنها ابتكرت نظاماً للتعقيم الذاتي لسيارات الإسعاف، بزمن قياسي "20 - 30 ثانية فقط"، وذلك في إطار جهودها لإيجاد الحلول التي تساعد على سهولة العمل في ظل ظروف تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد الميبب لمرض "كوفيد - 19".





وتعد سيارات الإسعاف من أهم الوسائل المستخدمة لنقل المرضى المصابين بفيروس كوورنا، وتحتاج إلى التعقيم بعد كل عملية نقل لمريض؛ حرصاً على سلامة العاملين فيها وأفراد المجتمع، إذ تتم عملية التعقيم آلياً دون تدخل الإنسان.





وقال المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية الدكتور مروان الكعبي : إن المنشآت الطبية الحكومية في أبوظبي مزودة بأفضل الإمكانيات المتطورة، وتمتلك التقنيات والأجهزة والمستلزمات التي تمكنها من إحداث نقلة نوعية على صعيد رعاية المرضى، على أيدي كوادر طبية متميزة في مختلف التخصصات، وتقوم بدور رئيسي في مكافحة وباء كورونا والوقاية منه والحد من انتشاره.





وأضاف الكعبي: أن نظام التعقيم الذاتي لسيارات الإسعاف يعد فريداً من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويتم دون أي تدخل بشري ويساعد في كسب الوقت، إذ يعمل النظام بعد إخلاء المريض من السيارة إلى المستشفى، لمدة عشرين ثانية تقريباً، بحيث يتم تعقيم السيارة بشكل كامل، وتكون جاهزة بعد ذلك لنقل مريض آخر بشكل آمن.





وتابع: أن "صحة" تطبق أفضل الممارسات المهنية في خدمات التعقيم، من أجل تعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وتستخدم التكنولوجيا ونتائج الذكاء الإصطناعي في الحد من انتشار العدوى، وضرورة إعادة المعالجة من تنظيف وتطهير وتعقيم للمعدات الطبية والآلات الجراحية على أكمل وجه بهدف توفير عناية فائقة للمرضى.





كما لقت إلى أن "صحة" تعطي الفرصة لكوادرها في مختلف القطاعات للمشاركة في عمليات التطوير، وإدخال التقنيات في عملياتها، والاستفادة من نتائج الثورة الصناعية الرابعة في توفير رعاية صحية عالية المستوى.





وقال المدير العام لشركة بست كلر المنفذة للمشروع المهندس عبد الله محمد : إن النظام يوفر الوقت والجهد والتكاليف، إذ يتم استخدام نصف جالون من المعقم في الساعة، ويقوم برش الرذاذ الضبابي بقوة ضغط تصل إلى 80 بار، وبمعدل تدفق تصل إلى 9 لتر/للدقيقة، ويبلغ حجم قطرة الرذاذ من 3 ـ 7 ميكرون.





وتابع محمد: أن المضخة تقوم بسحب المعقم من الخزان الذي تم تزويد سيارة الاسعاف به بمواصفات عالية تحفظ المواد المعقمة فية من الحرارة وفي كل عملية تعقيم يعيد الخزان تركيز المادة عن طريق عملية خلط المواد المعقمة لضمان تركيزها العالي، وضخ المواد المعقمة من البخاخات الضبابية عن طريق مضخة الضغط العالي لتتوزع بالطريقة المدروسة لتغطي جميع الاسطح الظاهرة والمخفية.





وأكد مدير قسم الخدمات العامة في الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة "صحة" أحمد تركي المنصوري، على أن الدعم والتشجيع الكبير الذي تقدمه الشركة لكوادرها كان له دوراً مهماً في ابتكار النظام الذاتي للتعقيم، وغيره الكثير من التقنيات التي يتم تسخيرها لتقديم رعاية صحية متميزة لأفراد المجتمع.





وقال المنصوري: إنه خلال عمله لاحظ الطلب المستمر على سيارات الإسعاف خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا، وأن سيارات الإسعاف تأخذ وقتاً يعد طويلاً للذهاب إلى مقر التعقيم ليتم تعقيمها قبل أن يتاح استخدامها لنقل مريض آخر، ففكر بطريقة يتم فيها تعقيم سيارات الاسعاف بسرعة، مع الحرص على أن يكون التعقيم دقيقاً، وتمكن بعون من الله وبتشجيع المسؤولين في "صحة" على ابتكار نظام التعقيم الذاتي ليؤدي الغرض المطلوب وبمواصفات عالية ويحقق العديد من المزايا.





وأضاف: زيتم تشغيل نظام التعقيم بعد إخلاء المريض ليقوم برش رذاذ المواد المعقمة عبر شبكة أنابيب نحاسية ومرشات منتشرة في مختلف أرجاء السيارة، وتتواصل عملية الرش من 20 إلى 30 ثانية، ليتم تعقيم السيارة من الداخل، لتكون بعدها السيارة نظيفة، وجاهزة لنقل مصاب آخر بآمان.