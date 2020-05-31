بيلباو يمدد عقد مدربه

أعلن نادي اتلتيك بيلباو الاسباني تمديد عقد مدربه جايزكا غاريتانو لمدة موسم إضافي حتي نهاية عام 2021.





وكان غاريتانو تولى تدريب بلباو في ديسمبر (كانون الأول) 2018، ونجح في إبعاد الفريق عن منطقة الهبوط وضمان البقاء في دوري الكبار.





كما قاد الفريق أيضاً للتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا هذا الموسم، وكان من المقرر أن يواجه ريال سوسيداد، لكن المباراة تأجلت بسبب الأزمة الصحية للفيروس كوفيد-19.





ونقل الموقع الرسمي للنادي عن المدرب غاريتانو قوله "أنا سعيد للغاية بثقة النادي في. هذا هو الفريق الذي أشجعه منذ الطفولة ومن ثم فإن تولي تدريبه يمثل مسؤولية كبيرة".





ومن المقرر استئناف مباريات دوري إسبانيا في 11 يونيو (حزيران) المقبل.





وستكون مباراة بلباو الأولى بعد العودة أمام ضيفه أتلتيكو مدريد دون جمهور وخلف أبواب مغلقة خوفاً من انتشار العدوى.