الخارجية الإيرانية تعلن وصول الناقلة الخامسة إلى فنزويلا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن فنزويلا طلبت من الجمهورية الإسلامية مساعدتها في إصلاح بعض منشآتها الاقتصادية.





وصرح نائب وزير الخارجية الإيراني للدبلوماسية الاقتصادية، غلام رضا أنصاري، حسب وكالة "فارس" شبه الرسمية: "فنزويلا وجهت لنا طلبات للمساعدة في إصلاح بعض منشآتها، وهي قيد الدراسة، ونحن نود مساعدتهم وسد احتياجاتهم في هذه المجالات".



