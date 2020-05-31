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الصحة: 15 ألف إصابة بفيروس كورونا في 6 محافظات فقط

الأحد 31/مايو/2020 - 04:37 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
الفجر
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن هناك ست محافظات شهدت أعلى نسبة إصابة بكورونا، وهي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والفيوم، والإسكندرية، والبحيرة، وذلك حتى 30 مايو، بإجمالي 15415 حالة. 

واستعرضت الدكتورة هالة زايد، خلال اجتماع المجموعة الطبية اليوم الأحد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقريرًا حول معدلات الإصابة في محافظات الجمهورية. 

وشرحت "زايد"، جهود تجهيز جرعات العلاج وتوزيعها على حالات العزل المنزلي عن طريق القوافل العلاجية، موضحة في هذا الصدد أنه تم تسيير نحو 65 عيادة متنقلة، وعيادة تنظيم أسرة بمديرية القاهرة؛ لتوزيع هذه الجرعات وتوصيلها لهذه الحالات، مشيرة إلى أنه تم أيضًا توزيع الأدوية على المخالطين في أقصى نقطة على الحدود الليبية بقرية "بهي الدين" التابعة لواحة سيوة.

وقالت: وصل عدد وحدات الرعاية الأساسية، المسئولة عن توزيع العلاج ومتابعة المخالطين والحالات الإيجابية في العزل المنزلي إلى 5013 وحدة على مستوى الجمهورية، موضحة في الوقت نفسه أن عدد المستشفيات التي تم تخصيصها للتعامل مع حالات فيروس "كورونا"، بجانب مستشفيات العزل، وصل حتى الآن إلى 340 مستشفى، تضم 3539 سرير رعاية مركزة، و2218 جهاز تنفس صناعيّ، إلى جانب 35152 سريرًا بالأقسام الداخلية، و125 جهاز "CT"، و643 جهاز "X RAY"، موضحة أنه جارٍ العمل على تجهيز 36 مستشفى أخرى وإضافتها إلى المستشفيات العاملة حاليًا ليصبح إجمالي عدد المستشفيات المتعاملة مع حالات فيروس "كورونا" إلى 376 مستشفى. 

وتطرّقت وزيرة الصحة لما يتم إصداره من تحديث دوريّ لبروتوكول علاج الحالات المصابة بالفيروس، مشيرة إلى الجهود المتعلقة بتوفير الجرعات الدوائية، حيث قامت الوزارة بتوفير نصف مليون جرعة لأي حالات حرجة بالمستشفيات، إلى جانب توفير ٨ ملايين جرعة للمخالطين بالحالات المصابة بالفيروس، ومليوني جرعة أخرى للحالات المصابة وتخضع للعزل المنزلي، والتي سيتم توصيلها لهذه الحالات من خلال القوافل الطبية والعيادات المتنقلة.

وتضمن عرض وزيرة الصحة بيانًا بإجمالي عدد معامل الوزارة الخاصة بتحليل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، حيث أوضحت أن هناك 32 معملًا على مستوى الجمهورية يمكنها إجراء هذه التحاليل، كما يوجد 17 معملًا تابعة للمستشفيات الجامعية، معلنة أنه سيتم إضافة 8 معامل أخرى تباعاَ خلال هذا الأسبوع لزيادة القوى الاستيعابية لمعامل وزارة الصحة والسكان، ليصبح إجمالي المعامل التي تقوم بإجراء تحليل فيروس "كورونا" المستجد 57 معملًا على مستوى المحافظات، سواء تابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية.

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وزيرة الصحة كورونا بروتوكول العلاج المجموعة الطبية

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