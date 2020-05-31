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صيف 2020 ساخن جدًا.. إطلالات جذابة لنجمات الفن على "إنستجرام"

الأحد 31/مايو/2020 - 04:27 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

مع حلول فصل الصيف، تبدأ نجمات الفن في استغلال هذه الفترة في الراحة والاستجمام، والتألق في الظهور بإطلالات صيفية جذابة.

 

وفي السطور التالية يرصد "الفجر الفني" أبرز إطلالات النجمات خلال الصيف الحالي.

 

 ياسمين صبري

 

فاجأت ياسمين صبري محبيها بصورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بدت فيها وهي مُرتدية فستان كط به فتحة كبيرة من الظهر باللون الأصفر به مزخرف باللون الموف، واعتمدت على تسريحة الشعر المُنسدل، فزادها ذلك جمالاً.

 

درة

 

تألقت درة عبر حسابها على "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة، حيث ارتدت جاكيت جينز باللون الأزرق وبنطلون جينز بنفس اللون، وبدت بتسريحة الشعر المُنسدل على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا ذو ألوان جذابة، فزادها ذلك جمالاً وأنوثة، وحظيت الصورة على إعجاب محبيها.

 

روچينا

 

خضعت روچينا لجلسة تصوير جديدة، بدت فيها وهي مُرتدية فستان طويل باللون السيلفر والأسود يتسم بوجود كم واحد طويل،وبدت بتسريحة شعر الذيل حصان، ونسقت مع إطلالتها ميك أب هادئ، فزادها ذلك جمالاً،ونالت الصورة على إعجاب محبيها.

 

مي سليم

 

تألقت مي عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" بتوب قصير باللون الأبيض، وبنطلون طويل وواسع بنفس اللون، واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل والمموج ، ونسقت مكياجًا بالألوان الهادئة، وارتدت أقراط كبيرة باللون الذهبي وأسورة رقيقة في يدها، وحظيت الصورة على إعجاب محبيها.

 

 

ريم سامي

 

نشرت ريم صورة جديدة لها، بدت فيها وهي مُرتدية تي شيرت كط باللون الأبيض وجُيب مزينة بألوان عديدة من الأبيض والأزرق والموف والبينك، واعتمدت فيها على تسريحة الشعر المُنسدل وراء ظهرها، وارتدت نظارة شمس، ونالت الصورة على إعجاب عدد كبير من محبيها.

 

سارة سلامة

 

فاجأت سارة سلامة محبيها بإطلالة تشع أنوثة، حيث ارتدت شميز باللون الأصفر مزين باللون الأبيض والأسود، وارتدت جيبة باللون الأسود، وتركت شعرها مُنسدلاً، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً، وحظيت الصورة على إعجاب محبيها.

صيف 2020 ساخن جدًا.. إطلالات جذابة لنجمات الفن على "إنستجرام"
صيف 2020 ساخن جدًا.. إطلالات جذابة لنجمات الفن على "إنستجرام"
صيف 2020 ساخن جدًا.. إطلالات جذابة لنجمات الفن على "إنستجرام"
صيف 2020 ساخن جدًا.. إطلالات جذابة لنجمات الفن على "إنستجرام"
صيف 2020 ساخن جدًا.. إطلالات جذابة لنجمات الفن على "إنستجرام"
صيف 2020 ساخن جدًا.. إطلالات جذابة لنجمات الفن على "إنستجرام"
صيف 2020 ساخن جدًا.. إطلالات جذابة لنجمات الفن على "إنستجرام"
صيف 2020 ساخن جدًا.. إطلالات جذابة لنجمات الفن على "إنستجرام"
صيف 2020 ساخن جدًا.. إطلالات جذابة لنجمات الفن على "إنستجرام"
صيف 2020 ساخن جدًا.. إطلالات جذابة لنجمات الفن على "إنستجرام"

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