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هاني الناظر: خنقة الكمامة أرحم من جهاز التنفس الصناعي

الأحد 31/مايو/2020 - 04:25 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن الكمامة هي الوسيلة الوحيدة الفعالة لحماية أنفسنا وحماية الآخرين من فيروس كورونا.

وأوضح "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الكمامة عند ارتداءها يجب أن تغطي الفم والأنف وتكون ثابتة، ويتم استعمالها في وسائل النقل العام وأي مكان حكومي أو خاص بخدمة عامة، وفي العمل وفي الأسواق، مع ترك مسافة متر على الأقل حتى مع ارتداء الكمامة.
   

وتابع رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، "الخنقة من الكمامة ارحم من خنقة جهاز التنفس الصناعي، ميصحش راجل بشنب يقول مش مستحمل الكمامة"، لافتة إلى أنه من لم يستطيع تحمل تكلفة شراء الكمامة، يقوم بتصنيعها داخل المنزل، من خلال تصنيعها بطبقتين قماش قطن يتوسطها طبقة قماش شيفون، مشددًا على أنها عمليه جدًا وتحمي من أي إصابة ويمكن غسلها بالمياه والصابون واعادة استخدامها.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ5693 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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