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"الاستثمار": نعمل على توفير الخدمات إلكترونيًا تقليلاً للازدحام

الأحد 31/مايو/2020 - 04:30 م
محمد عبدالوهاب
محمد عبدالوهاب
الفجر الاقتصادي
تعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جاهدةً على إتاحة كافة الخدمات الإلكترونية منعًا للازدحام وتقليلاً للتجمعات، خاصة وأن هناك عدد من الخدمات الإلكترونية مفعلة بالفعل مثل خدمتي الجمعيات العادية ومحاضر مجلس الإدارة وكذلك خدمة التأسيس، بالإضافة إلى إمكانية حجز كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة وفروعها المختلفة إلكترونيًا منعًا للازدحام وتقليلاً لساعات الانتظار من ناحية، وتيسيرًا على الجمهور من ناحية أخرى .

وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الأحد الموافق 31 مايو الجاري، عن استئناف نشاطها بجميع فروع مراكز خدمات المستثمرين وقطاعاتها المختلفة مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء . 

وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ، أنه مع عودة العمل بالهيئة يتم تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظًا على صحة وسلامة العاملين في الهيئة والمترددين عليها ، مشيرًا إلى استمرار العمل بالمواعيد الجديدة التي تم إقرارها مراعاةً للحظر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا .  

وقال "عبد الوهاب" إن الهيئة تعمل جاهدةً على إتاحة كافة الخدمات الإلكترونية منعًا للازدحام وتقليلاً للتجمعات، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الخدمات الإلكترونية مفعلة بالفعل مثل خدمتي الجمعيات العادية ومحاضر مجلس الإدارة وكذلك خدمة التأسيس ، بالإضافة إلى إمكانية حجز كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة وفروعها المختلفة إلكترونيًا منعًا للازدحام وتقليلاً لساعات الانتظار من ناحية، وتيسيرًا على الجمهور من ناحية أخرى . 

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن تحقيق التوازن بين استمرار العمل بكافة فروع مراكز خدمات المستثمرين وكذلك قطاعات الهيئة العامة للاستثمار المختلفة مع الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها والجمهور المتردد عليها يحقق الهدف المنشود لتجاوز هذه المرحلة .
 
من جانبه قال ياسر عباس ، رئيس قطاع مركز خدمات المستثمرين، إن الهيئة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية بناء على توجيهات الرئيس التنفيذي للهيئة من توفير ساحات انتظار مفتوحة للجمهور والتأكيد على ارتداء الكمامات خلال التعامل مع موظفي الهيئة، وتقديم بعض الخدمات الإلكترونية تيسيرًا على الجمهور .

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كورونا الهيئة العامة للاستثمار الخدمات الالكترونية الاجراءات الاحترازية

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