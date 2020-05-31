"شباب الصحفيين" إلى جمال عيد: "أنت أخطر من كورونا.. تدمر الشباب وتنفذ مخططات الإخوان الإرهابية"

أكدت جبهة شباب الصحفيين، أن السؤال الذي يفرض نفسه في الشارع الآن إلى متى السكوت على أبو مسيلمة الكذاب المدعو جمال عيد الشهير بجمال سفارات حيث مازال يمارس هوايته المفضلة ترويج مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الفوضي وبث الأكاذيب وعدم استقرار مصر.





من جهته، قال هيثم طوالة، رئيس الجبهة، في تصريحات صحفية: "نحن نحذر من خطر العملاء والخونة والمتأمرين علي البلاد الداعين للفوضي والتخريب الذين لا يقلون عن أبشع الفيروسات لأنهم يحاولون تدمير عقول الشباب مقابل حفنة من الدولارات الحرام".





وأ ضاف طوالة، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة ومضيئة لدعم مواطنيها المحتاجين وتمنحهم المساعدات والأموال للتغلب على اثار فيروس كورونا ولكن نري هذا الكذاب سمسار السفارات ومن على شاكلته يحاولون استغلال كورونا للنيل من استقرار البلاد مقابل المزيد من الدولارات.





وأشار رئيس الجبهة، إلى أن المصريين الشرفاء المهمومين بقضايا الوطن والمواطن والمقدرين جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر يقفون خلف الدولة وحريصين على تجاوز الأزمة الراهنة.





ووجهت الجبهة رسالة تحذير إلى جمال دوكو قائلة: "الزم حدودك قبل فوات الآوان.. فالشعب واعي بالمخططات الدنيئة والخسيسة التي تستهدف دولتة واستقرارة ولن نترك لك ولامثالك الحبل على الغارب".