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بعد إصابتها بكورونا".. تعرف على الخطاب الذى دار بين آية عبد الرحمن وبين السيسى

الأحد 31/مايو/2020 - 04:38 م
آية عبدالرحمن
آية عبدالرحمن
ولاء عبد الناصر



استطاعت الإعلامية آية عبد الرحمن أن تخطف الأنظار إليها، عقب لقاءها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر "حكاية وطن".


ودار حوار بين آية عبد الرحمن وبين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في جلسة المشروعات القومية والبنية التحتية، عقب مقاطعتها وزير البترول، طارق الملا، أثناء الحديث عن الاستثمارات بقطاع البترول،

وقاطعت آية عبد الرحمن، الوزير قائلة: "الأهم هو الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع، ولا تقتصر على فترة محددة.. اسمح لي معالي الوزير لضيق وقت الجلسة"، موجهة حديثها إلى الرئيس السيسي: "سيادة الرئيس.. تابعنا مع حضرتك أسئلة المواطنين، والإجابات فين بقى".

ورد السيسي قائلا: "لأ إحنا لو اختزلنا الكلام إن يبقى في أسئلة مواطنين عاوزين نجاوب عليها.. من فضلك، إحنا عايزين نتكلم كلام مسؤول عن دولة بتتكلم مع شعبها، الكلام اللي بيقوله المهندس طارق ده علشان يخفض المدة من 5 سنين إلى 3 سنين حضرتك، كان في عمل.. الموضوع مبيخلصش كده، أنا مسؤول أمامكم أغطى كل المطالب".



نبذة عن آية عبد الرحمن:


1 - تعمل مذيعة وقارئة نشرة على قناة "اكسترا نيوز"، وتقدم برنامج "اليوم وغدًا"، و"الآن" على نفس القناة.

2 - بعد تخرجها تدربت 5 سنوات في ماسبيرو وتحديدًا في راديو مصر.

3 - حصلت على دبلومة في النقد الفني وبدأت الإعداد لرسالة الماجستير من أكاديمية الفنون عام.

4 - عملت في قناة الحدث العراقية.

5 - تم اختيارها للعمل كمذيعة في قناة النهار من بين 250 من المتقدمين، ثم تم تصفيتهم إلى 6 أشخاص.

6 - صنفتها قناة "النهار" كأفضل قارئة نشرة في مصر.

7 - شاركت في تقديم جلسات بمنتدى شباب العالم.

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