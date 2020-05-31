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الارتفاع يخيم على البورصات الخليجية والسعودية تصعد مع تخفيف الإجراءات

الأحد 31/مايو/2020 - 04:09 م
البورصة السعودية
البورصة السعودية

غلب الارتفاع على البورصات الخليجية بنهاية أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، ليحقق سوق الأسهم السعودية مكاسب قوية بعد أن خففت المملكة إجراءات العزل المفروضة بسبب فيروس كورونا، بينما ارتفعت البورصة المصرية بفضل صعود أسهم قيادية.

وصعدت البورصة السعودية، التي فتحت بعد عطلة لخمس جلسات، 2.3 بالمئة مع تقدم سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، سبعة بالمئة وسهم مصرف الراجحي 2.7 بالمئة.

بدأت المملكة تخفيف القيود على الحركة والسفر بعدما فرضت إجراءات صارمة منذ أكثر من شهرين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية في بيان يوم الثلاثاء أن المملكة سترفع القيود على ثلاث مراحل، لتصل إلى رفع حظر التجول كليا - باستثناء في مكة - من 21 يونيو حزيران.


وفي دبي، تراجع المؤشر 0.8 بالمئة، حيث هبط بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في البلاد، 1.7 بالمئة ونزل سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.9 بالمئة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.5 بالمئة، بفضل صعود بنك أبوظبي الأول 0.5 بالمئة.

وفقد المؤشر القطري 0.3 بالمئة. وهبط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، ثلاثة بالمئة ومصرف قطر الإسلامي 1.1 بالمئة.

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