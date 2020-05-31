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'دي شكلها هندية مش كويتية'.. هكذا علق حسن عيد على فيديو ريم الشمري

الأحد 31/مايو/2020 - 04:11 م
حسن عيد
حسن عيد
روان هيثم
علق الفنان حسن عيد على الفيديو الذي انتشر للفتاة التي تسمى ريم الشمري بعد إسائتها لمصر وأهلها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقام حسن عيد بنشر الفيديو الجديد الخاص بها والتي قامت فيه بالرد على المصريين لما قيل عنها بعد فيديو الاهانة، وكتب قائلاً: "فيديو ريم الشمري الجديد بعد رد المصريين على فيديو الاهانة الأول".

وتابع مازحاً: "ملحوظة دي شكلها هندية مش كويتية".

وتوالت عليه العديد من التعليقات، يردو على اهانة ريم الشمري للمصريين، وأبرزها تعليق أحد المتابعين قائلاً: "المصريين مفروض فعلاً ميتساووش بيكم لأنهم أحسن منكم وأحسن ناس".

يذكر أن الفنان حسن عيد خاض سباق دراما رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "شاهد عيان" وقام بتجسيد شخصية مساعد الدكتور ياسر.

وشارك في بطولة مسلسل "شاهد عيان" كل من حسن الرداد، حسن عيد، بسمة، هنا شيحة، محمد لطفي، وليد فواز، وآخرون، تأليف أحمد مجدي، محمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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