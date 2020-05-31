بعد اقتراب رحيله عن الدوري التركي.. ماذا قدم النني مع بيشكتاش؟

اقترب الدولي المصري محمد النني من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش التركي، خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء عقده.





وكان النني قد انتقل إلى صفوف بشكتاش التركي في صيف 2019 لمدة عام على سبيل الإعارة من نادي أرسنال الإنجليزي.





ويرغب مسئولو النادي التركي في تجديد إعارة النني لموسم إضافي، وهو ما لقى ترحيب من اللاعب والذي أكد رغبته في الاستمرار داخل صفوف الفريق.





ولكن الأمر لم يكن على مايرام خلال الفترة الأخيرة مما يعجل من خروج النني بعد انتهاء عقده، وعدم التجديد، وذلك بعد تأخر مستحقاته المالية بعد الأزمة الاقتصادية التي تمر بها العديد من الأندية بسبب توقف النشاط الرياضي على خلفية انتشار فيروس كورونا، وهذا ما دفع النني لتحذير إدارة ناديه بالرحيل في حال عدم تسديد متأخراته المالية.





وقدم النني صاحب الـ27 عاما لاعب وساقترب الدولي المصري محمد النني من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش التركي، خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء عقده.





وكان النني قد انتقل إلى صفوف بشكتاش التركي في صيف 2019 لمدة عام على سبيل الإعارة من نادي أرسنال الإنجليزي.





ويرغب مسئولو النادي التركي في تجديد إعارة النني لموسم إضافي، وهو ما لقى ترحيب من اللاعب والذي أكد رغبته في الاستمرار داخل صفوف الفريق.





ولكن الأمر لم يكن على مايرام خلال الفترة الأخيرة مما يعجل من خروج النني بعد انتهاء عقده، وعدم التجديد، وذلك بعد تأخر مستحقاته المالية بعد الأزمة الاقتصادية التي تمر بها العديد من الأندية بسبب توقف النشاط الرياضي على خلفية انتشار فيروس كورونا، وهذا ما دفع النني لتحذير إدارة ناديه بالرحيل في حال عدم تسديد متأخراته المالية.





وقدم النني صاحب الـ27 عاما لاعب وسط بشكتاش مستويات جيدة مع الفريق التركي، حيث خاض 28 مباراة وصنع هدفين فقط، ولم يستطع هز الشباك.





وكان النني قد انضم إلى فريق آرسنال قادماً من بازل السويسري في يناير 2016، وخاض 89 مباراة وسجل هدفين وصنع 8 آخرين.







