13 مليون جنيه إجمالي الرسوم المحصلة على السيارات بجمارك بورسعيد

أفرجت إدارة سيارات الركوب بالادارة العامة للسيارت بجمارك بورسعيد عن 307 سيارة ركوب (ملاكي) موديلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النهائي وعدد 565 سيارة اعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية 341 مليون 919 الف جنيه كما قامت بانهاء الاجراءات الجمركية بنظام الترانزيت عن مشمول 124 بيان جمركي لنفس الفترة .

وذلك فى أطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصا من مصلحة الجمارك المصرية برئاسة السيد كمال نجم على سرعة الانجاز واداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليل زمن إجراءات الإفراج الجمركى من أجل التيسير على المواطنين .





وبلغت الضرائب الجمركية والرسوم المحصلة عن هذه السيارات 13 مليون و 242 ألف جنيه والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخري 56 مليون و 36 الف جنيه بإجمالي إيرادات قدره 69 مليون و 278 ألف جنيه .

وعلي جانب اخر بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر إبريل 2020 حوالي 1088 بيان جمركي بقيمة إجمالية 159 مليون و 292 الف جنيه .

كما بلغ الضرائب والرسوم المحصلة عنها 11 مليون و 512 الف جنيه وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات اخري 24 مليون و 573 ألف جنيه باجمالي إيرادات محصلة قدرها 36 مليون و 85 الف جنيه .

وخلال شهر إبريل 2020 أيضا بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 242 بيان جمركي وارد نهائي معدات (حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية – سيارات نقل) بقيمة إجمالية 84 مليون و 330 ألف جنيه .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 4 مليون و 867 الف جنيه والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات اخري 12 مليون و 129 ألف جنيه بإجمالي ايرادات محصلة قدرها 16 مليون و 996 ألف جنيه.

كما قامت ادارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات عن مخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسها بحوالى 49 ألف جنيها .

وبذلك تكون القيمة الاجمالية لسيارات الركوب (الملاكي) ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الادارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر ابريل 2020 حوالي 585 مليون و 541 ألف جنيه ويبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 29 مليون و 670 الف جنيه واجمالي الضرائب والرسوم المحصلة لجهات اخري 92 مليون و 738 ألف جنيها ويبلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بالادارة العامة لجمارك السيارات بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر إبريل 2020 حوالي 122 مليون و 408 ألف جنيه.



