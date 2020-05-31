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"مادورو" يتعهد برفع أسعار الوقود مع وصول ناقلات النفط الإيرانية فنزويلا

الأحد 31/مايو/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن أسعار الوقود سترتفع في البلاد اعتبارًا من 1 يونيو، حيث من المقرر بيع البنزين بسعر 5000 بوليفار (2.5 سنتًا أمريكيًا) للتر الواحد في محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد.

وقال "مادورو": "ستشمل هذه 200 محطة ستبيع وقودًا ممتازًا بما يعادل 50 سنتًا أمريكيًا للتر، وسيقتصر البنزين على 120 لترًا (30 جالونًا) شهريًا لكل مركبة"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف الرئيس الفنزويلي، في خطاب موجه إلى الأمة يوم السبت: "هذه حرب يا مواطني الأعزاء الذين تستمعون إلي، حرب وحشية"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة "تضطهد أي شركة تجلب قطرة بنزين إلى فنزويلا".

وقال أيضًا، إن فنزويلا يجب أن تفرض أسعارًا دولية على البنزين "عاجلًا وليس آجلًا، لمنع سرقته من كولومبيا ومنطقة البحر الكاريبي".

وأردف أنه: "لا يجب أن يتم ذلك أو يُنفذ بشكل عشوائي. يجب أن يتم من خلال التخطيط والاستراتيجية".

وتعهد وزير النفط طارق العيسمي من جانبه بأن وقود الديزل الحيوي للصناعات ومحطات الطاقة الكهربائية سيظل مدعوما "100٪".

وجاءت هذه التصريحات، بعد إعلان مادورو يوم الخميس أنه عين فريقًا من المتخصصين من الحكومة لتنفيذ خطة توزيع الغاز في البلاد ومراجعة سعر الوقود المستورد في السوق المحلية، وهو من أدنى المعدلات في العالم. بسبب الدعم الحكومي.

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