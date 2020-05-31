'الموهبة الفذة منذ الطفولة'.. الجمهور يشيد بأداء هادي خفاجة في دراما رمضان

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أشاد الجمهور بأداء الفنان المتميز هادي خفاجة في سباق دراما رمضان 2020 من خلال مشاركته في مسلسل "الاختيار"، حيث قام بتجسيد دور البطل ابراهيم أبو عميرة.



وكسب هادي خفاجة قلوب الملايين منذ أول وهلة له على الساحة الفنية عندما كان صغيرًا ومازالت أعماله تحقق نجاحاً كبيرًا ويتحدث عنه الجمهور وعن ظهوره المميز حتى الآن.



وخطف محبة الجماهير وخصوصاً مشاركته في فيلم "أبو علي" وقيامه بدور الطفل يوسف شقيق حسن الذي جسده الفنان كريم عبد العزيز ومشاركته في مسلسل حواديت الشانزليزيه والعديد من الأعمال الآخرى.



وتتوالى العديد من التعليقات والأراء من الجمهور عليه، وأبرزها تعليق أحد المتابعين قائلاً: "شخصية محترمة وتمثيلك راقي، ومبدع وموهبة فذة منذ الطفولة ودايما في نجاح ان شاء الله وتفضل ممتعنا بفنك".



قصة مسلسل الاختيار



يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.



أبطال مسلسل الاختيار



يشارك في بطولته كل من أمير كرارة كل من أحمد العوضي، فادي خفاجة، هادي خفاجة، كريم العمري، كريم محجوب، عصام السقا، كريم عبد الجواد، محمد هاني، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.